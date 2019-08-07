Букмекери дали прогноз на матчі "Маріуполя" і "Зорі" в Лізі Європи УЄФА

У четвер, 8 серпня, футболісти "Маріуполя" прийматимуть голландський "АЗ Алкмаар", а луганська "Зоря" зіграє в Болгарії проти софіцского ЦСКА У 3-у кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

У цих поєдинках букмекери віддають перевагу суперникам українських клубів, повідомляє Укрінформ.

Так, лідер букмекерськоЇ справи - контора William Hill перемогу маріупольців оцінює коефіцієнтом 5,00, нічию - 3,60, успіх голландців - 1,73.

Для підопічних Олександра Бабичаа 3-й кваліфікаційний раунд є дебютним у нинішній єврокубковій кампанії, а ось "АЗ Алкмаар" вже провів дві гри. Команда пройшла шведський "Геккен" - 0:0 і 3:0.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Чорноморець" в Одесі і розпочнеться о 20.00. У прямій трансляції матч покаже "Футбол 1".

Поєдинок ЦСКА - "Зоря" відбудеться у четвер на стадіоні "Васил Левські" у Софії. Гру, яка почнеться о 20.30, транслюватиме телеканал Уніан.

Підопічні Віктора Скрипника у другому раунді вітбору Ліги Європи обіграли чорногорську "Будучность" (3:1 і 1:0), а болгарська команда розпочинала раундом раніше. "Армійці" пройшли "Титоград" з Чорногорії (4:0 і 0:0), після чого впоралися з хорватським "Осієком" (1:0 і 1:1, у додатковий час),

Контолра William Hill так оцінила шанси суперників: перемога ЦСКА - 2,10, нічия - 3,10, перемога "Зорі" - 3,30.