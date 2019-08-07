Сьогодні “Житлобуд-1” стартує у відборі Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок

Сьогодні харківський футбольний клуб “Житлобуд-1” розпочинає боротьбу на груповому етапі кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону-2019/20.

Поєдинок “Спліт” (Хорватія) — “Житлобуд-1” відбудеться 7 серпня і розпочнеться о 17.00. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Оскільки українська команда долучилася до змагань у статусі чемпіона України, вона стала одним із 10-ти клубів, які прийматимуть міні-турнір на своєму полі. Матчі відбіркового раунду проходитимуть 7 - 13 серпня на тренувальній базі харківського “Металіста-1925” у Високому і лише центральний матч кваліфікаційного міні-турніру “Житлобуд-1” — “Мінськ” пройде на стадіоні ОСК “Металіст” у Харкові.

За підсумками жеребкування кваліфікаційного групового етапу Ліги чемпіонів серед жіночих команд харківський футбольний клуб “Житлобуд-1” потрапив до групи 4, до якої увійшли білоруський “Мінськ”, хорватський “Спліт” та люксембурзький “Беттембург”.

Розклад матчів за участю ФК “Житлобуд-1”:

7 серпня. “Спліт” — “Житлобуд-1” (17.00)

10 серпня. “Житлобуд-1” — “Беттембург” (17.00)

13 серпня. “Житлобуд-1” — “Мінськ” (17.00)

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На цій стадії змагань 40 колективів розбиті на четвірки, а перепустки до 1/16 фіналу отримають переможці 10-ти груп.

Нагадаємо, що торік “Житлобуд-1” також приймав відбірковий турнір на своєму полі й посів у квартеті перше місце, після чого в 1/16 фіналу поступився шведському “Лінчопінгу”.

Фото: uefa.com