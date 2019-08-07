Дві українки працюватимуть у бригаді арбітрів на матчах ЛЧ УЄФА серед жінок
У квартеті номер 4 гратимуть футбольні клуби “Мінськ” (Білорусь), “Житлобуд-1” (Україна), “Спліт” (Хорватія) та “Беттембург” (Люксембург). Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.
На поєдинках цієї відбіркової групи у суддівській бригаді працюватимуть дві українки: Світлана Грушко (асистент арбітра) і Людмила Тельбух (четвертий рефері).
7 серпня українські футбольні арбітри працюватимуть на матчі “Мінськ” — “Беттембург”, 10 серпня - на матчі “Мінськ” — “Спліт”, 13 серпня — на матчі “Беттембург” — “Спліт”.
Нагадаємо, матчі відбіркового раунду пройдуть 7 - 13 серпня. На цій стадії 40 колективів розбиті на четвірки, а перепустки до 1/16 фіналу отримають переможці 10-ти груп. 22 команди із асоціацій з найвищим рейтингом потрапили туди автоматично.
Жеребкування 1/16 фіналу відбудеться 16 серпня 2019 року.
Фінал пройде 24 травня 2020 року у Відні.
Фото: uefa.com