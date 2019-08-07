Дві українки працюватимуть у бригаді арбітрів на матчах ЛЧ УЄФА серед жінок

Сьогодні у Високому, що під Харковом, стартує кваліфікаційний турнір Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону-2019/20.

У квартеті номер 4 гратимуть футбольні клуби “Мінськ” (Білорусь), “Житлобуд-1” (Україна), “Спліт” (Хорватія) та “Беттембург” (Люксембург). Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

На поєдинках цієї відбіркової групи у суддівській бригаді працюватимуть дві українки: Світлана Грушко (асистент арбітра) і Людмила Тельбух (четвертий рефері).

7 серпня українські футбольні арбітри працюватимуть на матчі “Мінськ” — “Беттембург”, 10 серпня - на матчі “Мінськ” — “Спліт”, 13 серпня — на матчі “Беттембург” — “Спліт”.

Нагадаємо, матчі відбіркового раунду пройдуть 7 - 13 серпня. На цій стадії 40 колективів розбиті на четвірки, а перепустки до 1/16 фіналу отримають переможці 10-ти груп. 22 команди із асоціацій з найвищим рейтингом потрапили туди автоматично.

Жеребкування 1/16 фіналу відбудеться 16 серпня 2019 року.

Фінал пройде 24 травня 2020 року у Відні.

Фото: uefa.com