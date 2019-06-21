Футболістки “Житлобуду-1” дізналися суперниць у груповому турнірі ЛЧ УЄФА

21 червня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування кваліфікаційного групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд, у якому візьмуть участь 40 із 62-х команд-учасниць євротурніру.

Футболістки харківського клубу “Житлобуд-1” потрапили до змагань у статусі чемпіонів України. “Житлобуд-1” став одним із 10-ти клубів, що прийматимуть міні-турнір на своєму полі. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

За результатами жеребкування харків’янки потрапили до групи 4, де зустрінуться з білоруським “Мінськом”, хорватським “Сплітом” та люксембурзьким “Беттембургом”.

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Матчі відбіркового раунду пройдуть 7 - 13 серпня. На цій стадії 40 колективів розбиті на четвірки, а перепустки до 1/16 фіналу отримають переможці 10-ти груп. 22 команди із асоціацій з найвищим рейтингом потрапили туди автоматично.

Жеребкування 1/16 фіналу відбудеться 16 серпня 2019 року.

Фінал пройде 24 травня 2020 року у Відні.