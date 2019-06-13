Наші футболістки також готуються до Євро

Жіноча збірна України зіграла внічию з білорусками – 1:1.

Українські футболістки провели міжнародний товариський матч проти команди Білорусі в рамках підготовки до кваліфікації Євро-2021. Головна подія перед грою – Дар’ю Апанащенко привітали з сотим матчем за збірну України. За цей час вона забила 50 голів.

Щодо самого матчу, то після першого тайму рахунок становив 1:0 на користь наших дівчат. Ольга Овдійчук відкрила рахунок, забивши м’яч у ворота суперників на 35-й хвилині. У другому таймі білоруски зрівняли рахунок. Темп матчу диктувала наша збірна, хоча боротьба була рівною. Остаточний рахунок – 1:1. Відзначимо, чудову футбольну атмосферу на «Оболонь – Арені».

Нагадаємо, що свій останній матч у Києві жіноча національна команда провела п’ять років тому саме з командою Білорусі. Загалом між збірними було 23 поєдинки, в яких українські футболістки здобули 18 перемог.

Зупинимось дещо детальніше на стартовому складі жіночої збірної України, у якої попереду непроста кваліфікація на Євро-2021.

Голкіпер: Катерина Самсон («Житлобуд-2» Харків). Колись Самсон виступала як нападник, але згодом зайняла місце у воротах.

Захисники: Натія Панцулая, яка у 2016 році перейшла до одного з найсильніших жіночих футбольних клубів країни — «Житлобуду-1». А зараз вона грає за турецький клуб – «ALG Spor»

Дар’я Кравець українська футболістка ізраїльського клубу - «Кір’ят-Гат». Ольга Басанська гравчиня «Житлобуд-1», який цьогоріч завоював Кубок України. Ірина Подольська («Житлобуд-2», Харків).

Півзахисники: Ольга Овдійчук, яка двічі здобувала титул найкращої футболістки України. Дар’я Апанащенко (усі – «Житлобуд-1» Харків), яка визнана кращим гравцем року жіночого чемпіонату України з футболу, Таміла Хіміч («Мінськ», Білорусь), Ія Андрущак («Житлобуд-2» Харків).

Нападники: Яна Калініна, яка після сотого м’яча увійшла до клубу бомбардирів жіночої збірної імені С. Фрішко. Вероніка Андрухів (усі – «Житлобуд-2» Харків).

На жаль, вкотре зазначимо, що в Україні приділяють мало уваги саме жіночому футболу. Хотілося б, щоб у нашій країні він розвивався інтенсивніше.

Юлія Гаврилюк, Київ

Фото: сайт УАФ