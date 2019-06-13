Футбол: жіноча збірна України 1:1 зіграла товариський матч із білорусками

Національна жіноча збірна України з футболу провела спаринг зі збірною Білорусі в рамках підготовки до відбору Євро-2021.

Товариський поєдинок Україна — Білорусь відбувся 12 червня в Києві на “Оболонь-Арені” і закінчився з рахунком 1:1 (1:0). Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу.

Голами відзначилися півзахисник української команди Ольга Овдійчук (на 35-й хвилині) та гравець збірної Білорусі Кубічна (48).

Відео матчу:

Нагадаємо, відбірковий турнір до Євро-2021 українки розпочнуть 3 вересня домашнім матчем із чинним олімпійським чемпіоном, дворазовим чемпіоном світу та восьмиразовим чемпіоном Європи — збірною Німеччини. Гра відбудеться у Львові на “Арені Львів”.

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2019 року підопічні Наталії Зінченко проведуть ще два виїзні поєдинки — 5 жовтня з Німеччиною і 8 жовтня з Ірландією. Решту матчів кваліфікаційного турніру європейської першості, у тому числі проти збірних Греції та Чорногорії, українки зіграють 2020 року.