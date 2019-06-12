Українські футболістки сьогодні в Києві проведуть спаринг зі збірною Білорусі

Жіноча збірна України з футболу проведе товариський матч проти збірної Білорусі в рамках підготовки до кваліфікації Євро-2021.

Поєдинок Україна — Білорусь відбудеться 12 червня в Києві на “Оболонь-Арені” і розпочнеться о 19.00 Вхід — вільний. Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу.

До складу жіночої збірної України увійшли 22 футболістки:

воротарі - Ірина Саніна, Катерина Самсон;

захисники - Натія Панцулая, Дар'я Кравець, Яна Деркач, Ольга Басанська, Ірина Подольська, Любов Шматко, Анастасія Філенко;

півзахисники - Ольга Овдійчук, Ірина Кочнєва, Юлія Шевчук, Дар’я Апанащенко, Таміла Хіміч, Тетяна Китаєва, Ія Андрущак, Ніколь Козлова;

нападники - Надія Куніна, Яна Калініна, Вероніка Андрухів, Валентина Тараканова, Тетяна Романенко.

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Востаннє у столиці України жіноча національна команда грала 2 серпня 2014 року. Тоді українки перемогли збірну Білорусі у відборі ЧС-2015 з рахунком 8:0. Загалом за історію синьо-жовті провели з білоруською командою 23 поєдинки, в яких здобули 18 перемог, чотири рази зіграли внічию й зазнали однієї поразки.

Нинішнього року підопічні Наталії Зінченко провели 5 поєдинків, які завершилися перемогами над командами Хорватії (4:0) та Боснії і Герцеговини (1:0), нічиєю з Португалією (1:1) та двома поразками від Португалії (0:3) та Словенії (1:3).