Екс-футболіст "Динамо" Беланда приніс "Галатасараю" перемогу в Суперкубку Туреччини

Стамбульський футбольний клуб "Галатасарай" став володарем Суперкубка Туреччини, обігравши "Акхісар Беледієспор" з рахунком 1:0.

Єдиний м'яч на 39-й хвилині забив колишній гравець київського "Динамо" марокканець Юнес Беланда, повідомляє "Спорт Арена".

Хавбек отримав м'яч на лінії штрафного майданчика суперників, обіграв двох опонентів і точно пробив в кут воріт.

Нагадаємо, 29-річний Юнес Беланда провів у "Динамо" чотири сезони (починаючи з 2013 року), протягом яких зіграв 56 матчів і забив 8 м'ячів. Перед тим, як перейти до "Галатасарая", марокканець перебував в оренді в німецькому клубі "Шальке" та французькій "Ніцці".