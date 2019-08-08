Ястремська прокоментувала свій вихід до 3 кола турніру WTA Premier 5 у Торонто

Українська тенісистка Даяна Ястремська поділилася враженнями від своєї перемоги в другому колі турніру WTA серії Premier 5 у Торонто (Канада).

Даяна Ястремська після перемоги над Вікторією Азаренко, зокрема, зазначила, що у вирішальні моменти діяла цілеспрямовано, і в цьому була відмінність від її суперниці.

"Сьогодні я була наполегливою і дуже націлене грала кожен м'яч. Думаю, це допомогло мені заспокоїтися і грати в свій теніс. Мені здається, що у вирішальні моменти я діяла цілеспрямовано, в цьому між нами сьогодні була різниця. Під час важливих розіграшів я намагалася залишатися спокійною, діяти просто, не надто ризикувати, як я зазвичай це роблю”, - цитує Ястремську БТУ.

Як повідомляв Укрінформ, друга "ракетка" України 19-річна Даяна Ястремська вийшла до третього кола представницького турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 - Rogers Cup - в Торонто (Канада) з призовим фондом 2 млн 83 тис. доларів. 7 серпня у другому раунді змагань тенісистка обіграла екс-першу "ракетку" світу 30-річну Вікторію Азаренко з Білорусі.

За вихід до чвертьфіналу змагань у Торонто Даяна Ястремська зіграє з американкою Софією Анною Кенін (№29 WTA).

“З приводу майбутнього матчу з Софією Кенін, то раніше у нас вже був хороший поєдинок на Вімблдоні. Хоча легко не було. Але це була трава, це зовсім інша справа. Завтра буде інший день, інше покриття, інший матч. Подивимося, я постараюся зіграти в свій кращий теніс”, - зазначила Ястремська.

Фото: WTA