Ястремська обіграла екс-першу "ракетку" світу на турнірі WTA в Торонто

Друга "ракетка" України 19-річна Даяна Ястремська вийшла до третього кола представницького турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 - Rogers Cup - в Торонто (Канада) з призовим фондом $2,83 млн.

У другому раунді змагань Ястремська (№33 рейтингу WTA) за 2 години обіграла екс-першу "ракетку" світу 30-річну Вікторію Азаренко з Білорусі (№39 WTA) - 7:5, 7:5, повідомляє Урінформ.

Суперниці вперше зустрічалися на корті.

За вихід до чвертьфіналу турніру Ястремська зіграє з американкою Софією Анною Кенін, яка в свою чергу здобула вольову перемогу над чинною першою "ракеткою" світу австралійкою Ешлі Барті - 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Відзначимо, що нинішнього сезону Ястремська обіграла Кенін на Вімблдоні.

Rogers Cup у Торонто пройде до 11 серпня.