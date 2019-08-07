Світоліна увійшла до топ-10 найбагатших спортсменок світу - Forbes

Українська тенісистка Еліна Світоліна потрапила до топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу за версією Forbes.

Еліна Світоліна посіла в рейтингу найбагатших спортсменок світу 9 місце. Про це повідомляє Espreso.tv.

У період з червня 2018 року до червня 2019 року перша “ракетка” України заробила $6,1 млн, з яких $4, 6 млн склали призові, а решту вона отримала за рекламними контрактами із виробниками спортивного екіпірування.

Примітно, що до топ-10 рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменок світу увійшли виключно тенісистки. Найбільше заробила американка Серена Вільямс - $29,2 млн ($4,2 млн призових і $25 млн за рекламними угодами).

Топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу за версією Forbes виглядає так:

1. Серена Вільямс (США) - $29,2 млн

2. Наомі Осака (Японія) - $24,3 млн

3. Анжеліка Кербер (Німеччина) - $11,8 млн

4. Сімона Халеп (Румунія) - $10,2 млн

5. Слоан Стівенс (США) - $9,6 млн

6. Каролін Возняцкі (Данія) - $7,5 млн

7. Марія Шарапова (Росія) - $7 млн

8. Кароліна Плішкова (Чехія) - $6,3 млн

9. Еліна Світоліна (Україна) - $6,1 млн

10. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - $5,9 млн

10. Вінус Вільямс (США) - $5,9 млн

Фото: Getty Images