Світоліна увійшла до топ-10 найбагатших спортсменок світу - Forbes
Еліна Світоліна посіла в рейтингу найбагатших спортсменок світу 9 місце. Про це повідомляє Espreso.tv.
У період з червня 2018 року до червня 2019 року перша “ракетка” України заробила $6,1 млн, з яких $4, 6 млн склали призові, а решту вона отримала за рекламними контрактами із виробниками спортивного екіпірування.
Примітно, що до топ-10 рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменок світу увійшли виключно тенісистки. Найбільше заробила американка Серена Вільямс - $29,2 млн ($4,2 млн призових і $25 млн за рекламними угодами).
Топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу за версією Forbes виглядає так:
1. Серена Вільямс (США) - $29,2 млн
2. Наомі Осака (Японія) - $24,3 млн
3. Анжеліка Кербер (Німеччина) - $11,8 млн
4. Сімона Халеп (Румунія) - $10,2 млн
5. Слоан Стівенс (США) - $9,6 млн
6. Каролін Возняцкі (Данія) - $7,5 млн
7. Марія Шарапова (Росія) - $7 млн
8. Кароліна Плішкова (Чехія) - $6,3 млн
9. Еліна Світоліна (Україна) - $6,1 млн
10. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - $5,9 млн
10. Вінус Вільямс (США) - $5,9 млн
Фото: Getty Images