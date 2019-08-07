Футболісти київського “Динамо” проведуть зустріч із уболівальниками

Вранці 7 серпня команда київського футбольного клубу “Динамо” повернулася до Києва після матчу з бельгійським “Брюгге” (0:1), а вже завтра проведе зустріч із уболівальниками.

Під час зустрічі з уболівальниками, яка відбудеться 8 серпня в конференц-залі стадіону імені Валерія Лобановського, “Динамо” представить недавно завойований трофей - Суперкубок України, з яким усі охочі зможуть сфотографуватися. Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

“Давайте разом висловимо команді підтримку і зарядимо гравців позитивним настроєм напередодні важливих поєдинків - “всеукраїнського дербі” з “Шахтарем” і матчу-відповіді з “Брюгге”, - йдеться в повідомленні.

Зустріч із уболівальниками пройде в рамках програми фан-клубу ФК “Динамо” і розпочнеться о 19.00. Вхід на стадіон буде відкритий з 18.30.

Нагадаємо, 6 серпня на виїзді київське “Динамо” поступилося в першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів бельгійському “Брюгге” з рахунком 0:1. Матч-відповідь відбудеться 13 серпня у Києві на НСК “Олімпійський” і розпочнеться о 20.30.

Перед цим, 10 серпня, "біло-сині" проведуть поєдинок з донецьким "Шахтарем" в рамках 3-го туру УПЛ, який розпочнеться о 17.00.