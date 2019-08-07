Буяльський запевнив, що в Києві “Динамо" зіграє проти Брюгге "зовсім по-іншому"

Півзахисник київського футбольного клубу “Динамо” Віталій Буяльський прокоментував поразку команди від “Брюгге” (1:0) у вчорашньому матчі в рамках відбору ЛЧ УЄФА.

Віталій Буяльський у післяматчевому коментарі, зокрема, зазначив, що це був лише перший тайм протистояння і запевнив, що у матчі-відповіді в Києві команда зіграє “зовсім по-іншому”.

“Це був лише перший тайм протистояння. Поки рахунок 1:0 не на нашу користь. Але я впевнений, що в Києві все буде зовсім по-іншому. Нам потрібно було реалізовувати свої моменти в першому таймі й забити хоча б один м'яч.

Настрій перед другим матчем? Хочеться, щоб уболівальники прийшли і підтримали нас так, як сьогодні бельгійські фанати підтримували команду суперника. Тоді все буде нормально”, - цитує Буяльського пресслужба ФК “Динамо”.

Відео післяматчевих коментарів динамівців:

Нагадаємо, 6 серпня на виїзді київське “Динамо” поступилося в першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів бельгійському “Брюгге” з рахунком 0:1. Матч-відповідь відбудеться 13 серпня у Києві на НСК “Олімпійський” і розпочнеться о 20.30.

Фото: facebook/fcdynamoua