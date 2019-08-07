Другий тайм гри з "Брюгге" вселяє оптимізм перед повторною зустріччю - Хацкевич

Головний тренер київського футбольного клубу “Динамо” Олександр Хацкевич поділився враженнями від гри команди в першій зустрічі з бельгійським “Брюгге” в рамках 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Олександр Хацкевич на післяматчевій пресконференції, зокрема, зазначив, що в першому таймі досвідчені футболісти допускали невимушені помилки, але гра у другому таймі вселяє оптимизм перед повторною зустріччю.

“Матч почали добре. Контролювали гру перших 15 хвилин. Бесєдін створив момент, але не реалізував його. Однак потім досвідчені футболісти допускали невимушені помилки в центральній зоні при виході з оборони в атаку. Почали поспішати, перехоплювали м'яч і відразу його втрачали. Другий тайм вийшов без центру поля. Було багато моментів, атака то на одні ворота, то на інші. В кінці зустрічі в нас були два прекрасні моменти, коли ми вибігали в контратаки. Однак не вистачило останнього пасу і завершального удару. В цілому, другий тайм вселяє оптимізм перед повторною грою в Києві”, - цитує Хацкевича пресслужба ФК “Динамо”.

Нагадаємо, 6 серпня на виїзді київське “Динамо” поступилося в першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів бельгійському “Брюгге” з рахунком 0:1. Матч-відповідь відбудеться 13 серпня у Києві на НСК “Олімпійський” і розпочнеться о 20.30.