«Динамо» програло «Брюгге» в першому матчі відбору ЛЧ

Жерсон Родрігес дебютував за «Динамо».

Київське «Динамо» поступилося в першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів бельгійському «Брюгге» 0:1. Про це повідомляє Укрінформ.

В першому таймі господар поля - «Брюгге» втілив свою незначну перевагу в один гол. На 37-й хвилині пенальті реалізував Ванакен.

На другий тайм у складі «Динамо» вийшли Циганков і новачок Жерсон Родрігес. Кияни домінували, створили кілька гольових моментів, але так і не зуміли забити такий необхідний м’яч на виїзді. 1:0 – перемога «Брюгге».

Матч-відповідь «Динамо» і «Брюгге» зіграють 13 серпня у Києві на НСК «Олімпійський». Початок – о 20:30.