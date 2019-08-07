“Малага” повідомила про розірвання контракту з українським нападником Селезньовим

Футбольний клуб другого іспанського дивізіону (Сегунди) “Малага” повідомив про розірвання контракту з українським нападником Євгеном Селезньовим.

“За взаємною згодою ФК “Малага” припиняє дію контракту з Євгеном Селезньовим. “Малага” бажає гравцю удачі в його професійному майбутньому”, - йдеться в повідомленні офіційного сайту ФК “Малага”.

Нагадаємо, 34-річний український футболіст перейшов до іспанської команди взимку цього року, але за весь час зіграв лише в 12 матчах (2 - в основі), м'ячів не забив.

Його контракт із “Малагою” був розрахований до 2021 року.

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Раніше повідомлялося, що Євген Селезньов може продовжити кар'єру в клубі турецької Суперліги “Ґьозтепе”. Турецький клуб вже зробив представникам українського футболіста пропозицію про перехід. У послугах нападаючого особисто зацікавлений головний тренер “Ґьозтепе” Тамер Туна, він гарантує Селезньову місце в складі.