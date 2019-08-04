Український нападник Селезньов може повернутися в Туреччину

«Малага» розриває контракт з Селезньовим, його новим клубом може стати «Ґьозтепе».

Форвард «Малаги» Євген Селезньов може продовжити кар'єру в клубі турецької Суперліги «Ґьозтепе». Про це повідомляє Sport.ua.

Турецький клуб вже зробив представникам 34-річного українця пропозицію про перехід. У послугах нападаючого особисто зацікавлений головний тренер «Ґьозтепе» Тамер Туна, він гарантує Селезньову місце в складі.

«Ґьозтепе» в минулому сезоні посів 15-е місце в турнірній таблиці чемпіонату турецької Суперліги.

Селезньов раніше грав в Туреччині за «Акхісар Беледіє» і «Карабюкспор».

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Нагадаємо, що клуб другого іспанського дивізіону (Сегунди) – «Малага» має намір розірвати контракт з Селезньовим. Українець перейшов в іспанську команду взимку цього року, але за весь час зіграв лише в 12 матчах за «Малагу» (2 - в основі), забитими м'ячами так і не відзначився. Контракт Селезньова з «Малагою» розрахований до 2021-го року.