Український боксер Єгоров у вересні проведе бій за титул EBU

Український боксер другої найлегшої ваги Олександр Єгоров проведе бій за титул EBU (Європейський боксерський союз).

Бій відбудеться 20 вересня в Італії, а його суперником стане Лука Рігольді. Про це повідомляє Luckypunch.net у Facebook.

“Українець Єгоров в Італії вийде в ринг на бій за титул. Український боксер другої найлегшої ваги Олександр Єгоров (20-1-1, 10 КО) 20 вересня в Італії проведе поєдинок за титул EBU.

Суперником українця стане місцевий боєць - 26-річний Лука Рігольді”, - йдеться в повідомленні.

Поєдинок Єгоров - Рігольді відбудеться під час вечора боксу в Віченці.