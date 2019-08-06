Усик дебютує в суперважкій вазі 12 жовтня - ЗМІ

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі український боксер Олександр Усик дебютує у суперважкій вазі 12 жовтня.

Олександр Усик 12 жовтня вийде на ринг Wintrust Arena в Чикаго (США). Про це повідомляє джерело ESPN.

Суперником українця може стати камерунський боксер Карлос Такам, бій з яким мав відбутися 25 травня, але був скасований через травму біцепса Усика. Переговори ще ведуться.

Український боксер вже вирушив до США, де продовжить підготовку до майбутнього поєдинку.

Нагадаємо, що в останньому бою Олександр Усик переміг нокаутом Тоні Беллью в листопаді минулого року і захистив всі свої титули у важкій вазі. Однак пізніше він залишився без чемпіонських поясів через перехід у суперважку вагу. 38-річний Такам в своєму останньому поєдинку виграв у Сенада Гаши, а до цього програв Дереку Чісорі та Ентоні Джошуа.

Читайте також: Став відомий гонорар Усика за бій з Такамом

Також Олександр Усик став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій з переможцем реваншу між Ентоні Джошуа і Енді Руїсом в суперважкій вазі, який має відбутися до кінця 2019 року.

фото: Facebook