Став відомий гонорар Усика за бій з Такамом

Дебют Усика в суперважкому дивізіоні відбудеться 12 або 19 жовтня в Чикаго в Wintrust Arena.

Гонорар абсолютного чемпіона світу Олександра Усика за вихід в ринг проти Карлоса Такама складе 1,2 мільйона доларів. Такам за цей бій заробить 800 тисяч доларів. Про це повідомляє Sport Arena.

Дебют Усика в суперважкому дивізіоні відбудеться 12 або 19 жовтня в Чикаго в Wintrust Arena. Чикаго як місце проведення бою обрали в тому числі і тому, що тут традиційно активна українська діаспора. У районі Чикаго Ukranian Village (Українське село) проживає близько 125 тисяч етнічних українців, які говорять переважно українською мовою.

Ще в грудні 2002 року Українське село оголосили пам'яткою Чикаго, а в 2005 і потім в 2007 роках формальні межі району розширили. Всього в штаті Іллінойс проживає близько 200 000 етнічних українців.

Нагадаємо, що поєдинок проти камерунця Карлоса Такама мав відбутися в травні, але його перенесли через травму біцепса Усика. В разі перемоги над Такамом в українця вимальовуються непогані перспективи на більш вигідні в спортивному і комерційному планах поєдинки в суперважкому дивізіоні.

В останньому бою Олександр Усик переміг нокаутом Тоні Беллью в листопаді минулого року і захистив всі свої титули у важкій вазі. Однак пізніше українець залишився без чемпіонських поясів, бо перейшов в суперважку вагу.

38-річний Такам в своєму останньому поєдинку виграв у Сенада Гаши, а до цього програв Дереку Чісорі і Ентоні Джошуа.