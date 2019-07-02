Британський боксер Ентоні Джошуа розпочав підготовку до реваншу з Руїсом

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі британський боксер Ентоні Джошуа розпочав підготовку до реваншу з володарем титулів WBA, WBO, IBF і IBO мексиканцем Енді Руїсом.

У бою з Руїсом британець зазнав першої поразки в професійній кар'єрі й втратив всі свої чемпіонські пояси. Ентоні Джошуа вирішив скористатися правом на реванш. Матч-реванш Джошуа — Руїс може відбутися в листопаді-грудні.

Відео початку тренувань розмістив у twitter журналіст Майкл Бенсон:

💪 Anthony Joshua back in the gym today, working on head movement for the Andy Ruiz Jr rematch. pic.twitter.com/sSkhcYHtrP — Michael Benson (@MichaelBensonn) 1 липня 2019 р.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 2 червня, Ентоні Джошуа зазнав першої поразки в професійній кар'єрі і втратив всі свої чемпіонські пояси. Британський боксер 4 рази побував в нокдауні під час поєдинку з Руїсом, в результаті чого рефері зупинив бій в 7 раунді.

Фото: AP