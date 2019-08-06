Як футболісти київського "Динамо" грали у відборі Ліги чемпіонів

Сьогодні о 21.30 київське "Динамо" розпочне у Бельгії перший матч третього кваліфікаційного раунду футбольної Ліги чемпіонів проти клубу "Брюгге".

Для багаторазових чемпіонів України ця участь у відбіркових змаганнях найпрестижнішого європейського футбольного турніру стане вже 22-ю, нагадує Zbirna.com.

За період незалежності кияни тричі пробивалися в ЛЧ безпосередньо (2009, 2015, 2016 роки) і 22 рази дыставали накгоду стартувати з кваліфікації. Попередня 21 спроба в 14-ти випадках заввершалася вдало. Щоправда, одлного разу, 1995 року, клуб бло виключено з турніру після першого туру групових змагань через так звану "шубну історію".

Киян обігрували іспанська "Барселона" (1993 рік, 3:1, 1:4), австрійський "Рапід" (1996, 0:2, 2:4), швейцарський "Тун" (2005, 2:2, 0:1) , голландський "Аякс" (двічі: 2010 рік - 1:1, 1:2 і 2018 - 1:3, 0:0), російський "Рубін" (2011, 0:2, 1:2), а також швейцарський "Янг Бойз "(2017, 3:1, 0:2).