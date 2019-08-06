Цуренко знялася з тенісного турніру в Торонто через травму
Укрінформ
Третя "ракетка" України Леся Цуренко прийняла рішення пропустити турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 - Rogers Cup - в Торонто (Канада) з призовим фондом $2,83 млн.
Офіційна причина відмови - травма правого ліктя, повідомляє БТУ.
Цуренко мала зустрітися в першому колі з 10-м номером "посіву" Анастасією Севастовою з Латвії. Замість українки в основній сітці зіграє китайська тенісистка Чжан Шуай, яка програла у фіналі відбіркового турніру.
Наступного тижня Цуренко заявлена на змагання Premier 5 в Цинциннаті (США).
Як повідомлялося, друга "ракетка" України Даяна Ястремська перемогла 14-у "ракетку" світу британку Йоганну Конту і вийшла до другого кола Rogers Cup.