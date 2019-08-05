Ястремська обіграла 14 "ракетку" світу на старті турніру WTA в Торонто

Друга "ракетка" України Даяна Ястремська вийшла до другого кола представницького турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 - Rogers Cup - в Торонто (Канада) з призовим фондом $2,830 млн.

У першому раунді змагань 19-річна Ястремська (№33 рейтингу WTA) за 1 годину 20 хвилин завдала поразки 14-й "ракетці" світу британці Йоганні Конті - 6:3, 6:2, повідомляє Укрінформ.

Суперниці вдруге зустрілися на корті. У червні цього року в Істборні (Велика Британія) перемогу в двох сетах святкувала 28-річна Конта.

За вихід до третього кола турніру Ястремська зустрінеться з переможницею матчу між Вікторією Азаренко з Білорусі (№39) та італійкою Камілою Джорджі (№52).

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На Rogers Cup, який пройде в Торонто до 11 серпня, виступлять також українки Еліна Світоліна і Леся Цуренко.