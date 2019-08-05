Букмекери визначилися з фавориткою тенісного поєдинку Ястремська - Конта

Сьогодні друга “ракетка” України Даяна Ястремська дебютує на турнірі Premier 5 в Торонто (Канада).

У першому колі турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 із призовим фондом 2 млн 830 тис. доларів Даяна Ястремська зіграє з найсильнішою британською тенісисткою Йоханною Контою. Про це повідомляє БТУ.

Поєдинок Ястремська - Конта пройде 5 серпня на Центральному корті й відкриє ігровий день о 18.00 за київським часом.

Даяна Ястремська посідає 33 місце в рейтингу WTA, Йоханна Конта — 14-е.

Букмекери віддають перевагу в цьому матчі британській тенісистці. На її перемогу пропонується коефіцієнт 1,64, на перемогу українки - 2,25.

Даяна Ястремська вперше виступить на змаганнях в Торонто, Йоханна Конта — вчетверте. 2016 року британська тенісистка стала тут чвертьфіналісткою.

Фото: Jimmie48 Photography