«Боруссія» (Дортмунд) виграла Суперкубок Німеччини

Дортмундська «Боруссія» стала володарем Суперкубку Німеччини. В матчі за трофей «Боруссія» обіграла «Баварію» 2:0.

Все вирішили голи Алькасера і Санчо, повідомляє Укрінформ.

Новий сезон в Бундеслізі традиційно розпочався матчем за Суперкубок Німеччини між двома найсильнішими командами країни – «Баварією» та «Боруссією» (Дортмунд).

Перший тайм поєдинку в Дортмунді на стадіоні «Ідуна Парк» завершився без голів. А от на початку другого тайму господарів вийшли вперед. Відзначився Пако Алькасер. На 69-й хвилині Жадон Санчо подвоїв перевагу «Боруссії». 2:0 – перемога «Боруссії».

«Боруссія» виграла Суперкубок Німеччини вшосте в історії.

Чемпіонат німецької Бундесліги стартує 16 серпня. У матчі-відкритті «Баварія» прийматиме «Герту».