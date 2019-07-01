Дортмундська “Боруссія” підписала 19-річного екс-захисника “Барселони” Морея

Дортмундський футбольний клуб “Боруссія” підписав контракт із колишнім захисником каталонської “Барселони” Матеу Мореєм.

Контракт із 19-річним іспанським футболістом, екс-захисником юнацької команди клубу “Барселона”, підписаний до 30 червня 2024 року. Про це повідомляє офіційний сайт ФК “Боруссія”.

Матеу Морей став гравцем “Боруссії” на правах вільного агента.

"Матеу Морей - великий талант оборони футбольної школи “Барселони”, який має високі технічні якості. Ми сподіваємося на віддачу від гравця в майбутньому і на його розвиток в професійній сфері", - зазначив спортивний директор клубу Майкл Зорк.

Зазначається, що Марей вже має трофей з юнацькою командою "Барселони" - чемпіон Європи-2017.

"Боруссія” - це фантастичний клуб. В якому багато молоді, і я вважаю, що зможу принести величезний вклад своїми силами в цю команду", - зазначив новоспечений новачок німецької команди.