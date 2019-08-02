Яремчук – трансферний пріоритет «Галатасарая»

Чемпіон Туреччини хоче посилити атаку українським нападником.

Український нападник «Гента» Роман Яремчук перебуває в списку пріоритетних трансферів турецького «Галатасарая». Про це повідомляє Futbol Arena.

За інформацією турецького видання, «Галатасарай» шукає посилення для атакуючої лінії, кандидатура українця розглядається вже тривалий час. Інформація про інтерес до Яремчука раніше вже з'являлася.

Цього сезону форвард вже забив три м’ячі за «Гент» у кваліфікації Ліги Європи.

Контракт з «Гентом» діє ще 2 роки, Transfermarkt оцінює українського нападника в 3,8 млн євро.

Нагадаємо, «Галатасарай» став чемпіоном Туреччини в минулому сезоні і стартує в Лізі чемпіонів з групового раунду.