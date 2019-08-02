Руслан Костишин – кращий тренер стартового туру чемпіонату України з футболу

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу визначило кращого тренера 1-го туру чемпіонату України серед клубв УПЛ.

Першим став наставник новачка вищого дивізіону - ковалівського "Колоса" Руслан Костишин, повідомляє прес-служба УПЛ.

Команда Костишина розпочала чемпіонат з перемогиі над учасником єврокубків "Маріуполем" - 2:1.

"Колос" – перший сільський клуб, який дістався УПЛ. За 5 років під керівництвом Костишина він піднявся з чемпіонату Київської області до найвищого дивізіону, зробивши п’ять кроків угору сходинками чемпіонату України з футболу", - зазначається у повідомленні.

Якщо врахувати останній тур регулярного сезону Першої ліги, два матчі плей-офф і початок чемпіонату УПЛ, "Колос" не програє вже чотири матчі, здобувши за цей час три перемоги за єдиної нічиєї із загальною різницею забитих і пропущених мʼячів 7:3.