Тайсон - кращий футболіст стартового туру чемпіонату України

Тайсон - кращий футболіст стартового туру чемпіонату України

Укрінформ
Українська Прем’єр-ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 1-го туру чемпіонату країни.

За підсумком голосування перемогу здобув бразильський півзахисник донецького "Шахтаря" Тайсон, якому віддали перевагу всі респонденти, повідомляє прес-служба УПЛ. 

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До складу експертної ради увійшли футбольні фахівці Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Артур Валерко, Віктор Грачов, Олександр Денисов, Ігор Циганик, Анатолій Чанцев та Ігор Яворський.

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