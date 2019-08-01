Тайсон - кращий футболіст стартового туру чемпіонату України
Укрінформ
Українська Прем’єр-ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 1-го туру чемпіонату країни.
За підсумком голосування перемогу здобув бразильський півзахисник донецького "Шахтаря" Тайсон, якому віддали перевагу всі респонденти, повідомляє прес-служба УПЛ.
До складу експертної ради увійшли футбольні фахівці Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Артур Валерко, Віктор Грачов, Олександр Денисов, Ігор Циганик, Анатолій Чанцев та Ігор Яворський.