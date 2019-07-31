"Динамо" стартувало у футбольній Прем'єр-лізі України перемогою над "Карпатами"

Футболісти київського "Динамо" з рахунком 2:0 взяли гору у Львові над "Карпатами" у поєдинку першого туру футбольної Прем'єр-ліги.

Успіх "Динамо" на стадіоні "Україна" принесли автогол захисника львів'ян Олексія Ковтуна, який зрізав м'яч у власні ворота на 42-й хвилині, та Артем Беседін (45+2, з пенальті), повідомляє Укрінформ.

У другому турі національної першості "Динамо" 3 серпня на виїзді зіграє з ФК "Львів", а "Карпати" 4 серпня зустрінуться на ОСК "Металіст" у Харкові з донецьким "Шахтарем".

Результати інших матчів першого туру Прем'єр-ліги:

"Ворскла" (Полтава) - "Зоря" (Луганськ) - 0:1

гол: Богдан Лєднєв (3-тя хвилина);

"Десна" (Чернігів) - ФК "Львів" - 1:2

голи: Денис Фаворов (30) - Педро Вітор (53), Тавареш (86);

"Колос" (Ковалівка) - ФК "Маріуполь" - 2:1

голи: Євген Смирний (41), Віталій Гавриш (67) - Руслан Фомін (15);

"Дніпро-1" (Дніпро) - "Олімпік" (Донецьк) - 2:0

голи: Сергій Булеца (3), Владислав Супряга (9);

"Олександрія" - "Шахтар" (Донецьк) - 1:3

голи: Максим Третьяков (42) - Гліб Бухал (58 - автогол), Тайсон (73) Дентінью (90+1).