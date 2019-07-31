"Динамо" стартувало у футбольній Прем'єр-лізі України перемогою над "Карпатами"
Успіх "Динамо" на стадіоні "Україна" принесли автогол захисника львів'ян Олексія Ковтуна, який зрізав м'яч у власні ворота на 42-й хвилині, та Артем Беседін (45+2, з пенальті), повідомляє Укрінформ.
У другому турі національної першості "Динамо" 3 серпня на виїзді зіграє з ФК "Львів", а "Карпати" 4 серпня зустрінуться на ОСК "Металіст" у Харкові з донецьким "Шахтарем".
Результати інших матчів першого туру Прем'єр-ліги:
"Ворскла" (Полтава) - "Зоря" (Луганськ) - 0:1
гол: Богдан Лєднєв (3-тя хвилина);
"Десна" (Чернігів) - ФК "Львів" - 1:2
голи: Денис Фаворов (30) - Педро Вітор (53), Тавареш (86);
"Колос" (Ковалівка) - ФК "Маріуполь" - 2:1
голи: Євген Смирний (41), Віталій Гавриш (67) - Руслан Фомін (15);
"Дніпро-1" (Дніпро) - "Олімпік" (Донецьк) - 2:0
голи: Сергій Булеца (3), Владислав Супряга (9);
"Олександрія" - "Шахтар" (Донецьк) - 1:3
голи: Максим Третьяков (42) - Гліб Бухал (58 - автогол), Тайсон (73) Дентінью (90+1).