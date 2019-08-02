Український боксер Митрофанов: Хочу стати чемпіоном світу

За свою аматорську кар'єру український боксер Дмитро Митрофанов ставав чемпіоном літньої Універсіади, бронзовим призером чемпіонату Європи та дворазовим чемпіоном національної першості.

2017 року Дмитро дебютував у профі-боксі під егідою K2 Promotions. 10 серпня у Києві він вийде на ринг проти досвідченого польського боксера Рафала Яцкевича. Напередодні бою українець заявив, що у перспективі хотів би стати чемпіоном світу серед професіоналів, повідомляє Мixsport.

"Одним із найважливіше своїх досягнень вважаю друге місце нашої команди "Українські отамани" у Всесвітній серії боксу у сезоні-2012/2013. Я завжди йду вперед, переступаю через невдачі і прямую до своєї мети. Моє найближче завдання - красиво виграти наступний бій і показати все, на що здатний. Глобальна ж мета - стати чемпіоном світу серед професіоналів... Найкращими боксерами усіх часів вважаю Василя Ломаченка, Олександра Усика, Олександра Гвоздика, Шугара Рея Леонарда та Роя Джонса", - сказав Митрофпнов.

Нагадаємо 29-річний уродженець Чернігова Дмитро Митрофанов виступає у середній (до 72,6 кг) та другій середній (до 76,2 кг) вагових категориіх. На профі-рингу боксер провів 6 поєдинків. Має 5 перемог (3 - нокаутом) та 1 нічию.