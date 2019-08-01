Стало відоме місце бою Гвоздик - Бетербієв

Чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик проведе свій наступний бій з чемпіоном світу IBF у першій важкій вазі росіянином Артуром Бетербієвим 18 жовтня у Філадельфії (США).

Про це заявив промоутер Боб Арума, який веде справи обох боксерів, повідомляє Klitschko-brothers.com.

Відзначимо, що свій попередній бій - проти представника Франції Дуду Нгумбу - Гвоздик 20 березня нинішнього року також проводив на 2300 Arena у Філадельфії.

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На профі-рингу український боксер виграв усі свої 17 боїв (14 нокаутом), у Бетербієва 14 перемог у 14-ти матчах (всі нокаутом).