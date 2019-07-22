Гвоздик отримає рекордний гонорар за бій з Бетербієвим

Поєдинок Гвоздик - Бетербієв відбудеться 18 жовтня.

Чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі (до 79,4 кг) українець Олександр Гвоздик за вихід в ринг проти володаря титулу IBF росіянина Артура Бетербієва заробить 1,5 мільйона доларів. Цей гонорар буде рекордним в боксерській кар'єрі харків'янина. Про це повідомляє Sport Arena.

Останній бій Гвоздик провів в кінці березня проти француза Дуду Нгумбу. Українець переміг технічним нокаутом в п'ятому раунді. Після перемоги Олександр заявив про свою мету об'єднати чемпіонські пояси.

Титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC Гвоздик здобув в грудні минулого року, нокаутувавши в 11-му раунді канадця Адоніса Стівенсона.

Бетербієв в травні провів уже другий успішний захист титулу, впоравшись з боснійцем Радівоє Калайджічем.

Поєдинок Гвоздик - Бетербієв запланований на 18 жовтня і повинен відбутися в США. Боксери виборюватимуть титули WBC і IBF в напівважкому дивізіоні.