Де дивитися матчі 2 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Другий тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги розпочнеться в суботу, 3 серпня, матчем на стадіоні ім. В. Бойка в Маріуполі.

Поєдинок між "Маріуполем" та "Олександрією" о 17.00 покаже телеканал "Футбол 2", повідомляє Укрінформ.

У паралельних матчах першого ігрового дня чернігівська "Десна" прийматиме полтавську "Ворсклу" (19.30; Уніан), а ФК "Львів" зустрінеться з київським "Динамо" (19.30; "Футбол 2").

Завершиться 2-й тур у неділю, 4 серпня. Донецький "Олімпік" на столичному стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського зіграє з "Колосом" з Ковалівки (17.00; "Футбол 1"), луганська "Зоря" на "Славутич-Арені" у Запоріжжі зійдеться з ФК "Дніпро-1" (19.30; Уніан), а чемпіону країни донецькому "Шахтарю" на ОСК "Металіст" в Харкові протистоятимуть львівські "Карпати".

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Після першого туру по 3 очки набрали "Шахтар", "Динамо", "Дніпро-1", "Колос", "Львів" і "Зоря".