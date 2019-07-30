"Десна" програла "Львову" у чемпіонаті України з футболу

Чернігівська "Десна" зазнала домашньої поразки від ФК "Львів" на старті чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

"Львів" здобув вольову перемогу у Чернігові з рахунком 2:1, повідомляє Укрінформ.

На гол півзахисника "Десни" Дениса Фаворова, який на 30-й хвилині скористався результативною передачею Андрія Богданова, у складі львів'ян після перерви відповіли бразильські легіонери Педро Вітор (53) та Тавареш (86).

У другому турі національної першості "Львів" 3 серпня прийматиме київське "Динамо", а "Десна" - полтавську "Ворсклу".

Завершиться стартовий тур чемпіонату України у середу, 31 липня. "Дніпро-1" зіграє з донецьким "Олімпіком", "Олександрія" - з донецьким "Шахтарем", а львівські "Карпати" - з київським "Динамо" (19.30. "Футбол 1").

Як повідомлялося, сезон у Прем'єр-лізі відкрила гра у Полтаві між "Ворсклою" та луганською "Зорею". З рахунком 1:0 перемогла "Зоря".