"Колос" обіграв "Маріуполь" у футбольній Прем'єр-лізі України

Дебютанти чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги футболісти "Колоса" з Ковалівки у стартовому матчі здобули вольову перемогу над учасником Ліги Європи УЄФА ФК "Маріуполь" - 2:1.

На гол форварда приазовців Руслана Фоміна, який після результативного пасу захисника "Маріуполя" Павла Полегенька, відзначився на 15-й хвилині зустрічі, у складі "Колоса" відповіли хавбеки Євген Смирний (41) та Віталій Гавриш (67).

У другому турі національної першості "Колос" 4 серпня зіграє з донецьким "Олімпіком" на київському стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, а "Маріуполь" днем раніше прийматиме "Олександрію".

Завершиться стартовий тур чемпіонату України у середу, 31 липня. "Дніпро-1" зіграє з донецьким "Олімпіком", "Олександрія" - з донецьким "Шахтарем", а львівські "Карпати" - з київським "Динамо" (19.30. "Футбол 1").

Як повідомлялося, сезон у Прем'єр-лізі відкрила гра у Полтаві між "Ворсклою" та луганською "Зорею". З рахунком 1:0 перемогла "Зоря".