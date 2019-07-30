Зеленський заснував 150 стипендій для юних спортсменів з інвалідністю

Президент Володимир Зеленський підписав Указ “Про стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів”.

Про це йдеться в Указі №561/2019, оприлюдненому на сайті Президента.

"З метою подальшої підтримки та заохочення дітей з інвалідністю до систематичних занять фізичною культурою і спортом, сприяння розвитку їх спортивних досягнень, а також підтримки тренерів, які забезпечують спортивну підготовку таких дітей, постановляю: заснувати 150 стипендій Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів.", - йдеться в Указі.

Президент також постановив затвердити Положення про стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів.

Окрім того, в Указі визнано такими, що втратили чинність статтю 1 Указу Президента України від 30 березня 2018 року № 93 "Про створення умов для подальшого розвитку паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні"та Указ Президента України від 17 жовтня 2018 року № 334 "Про стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях".

Указ набирає чинності з дня його опублікування.