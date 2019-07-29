Баскетбольний клуб "Запоріжжя" підсилився кращим бомбардиром чемпіонату Данії
Укрінформ
У команді української баскетбольної Суперліги "Запоріжжя" гратиме американський важкий форвард Дейонте Сіммонс.
Минулого сезону цей баскетболіст виступав у Данії за "Копенгаген Вулфпек", повідомляє прес-служба ФБУ.
В Данії Сіммонс став кращим снайпером чемпіонату, набираючи у середньому за гру 20,1 очка та роблячи 7,3 підбирання.
Новачок "Запоріжжя" продемонстрував у першому європейському сезоні вражаючі результати влучності: двоочкових кидків – 67 відсотків, триочкових – 75 та штрафних - 74.
Окрім позиції важкого форварда, Дейонте Сіммонс може выступати ще й 5-м номером. Саме на позиції центрового він відіграв свій перший європейський сезон у Данії.