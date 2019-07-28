Баскетболіст збірної України Олександр Мішула продовжить кар'єру у Туреччині

Захисник національної баскетбольної збірної України та "Дніпра" Олександр Мішула погодив контракт із турецьким клубом "Меркезефенді".

Умови угоди не розголошуються, інформує видання "Планета Баскетбол" із посиланням на турецькі ЗМІ.

"Меркезефенді" - баскетбольний клуб з міста Денізлі, який першого ж сезону свого існування успішно виграв лігу TB2L (третій за рангом дивізіон чемпіонату Туреччини) і піднявся дивізіоном вище. При цьому, "Меркезефенді" вдалося виграти всі 20 матчів сезону. Судячи з усього, на цьому амбітна команда зупинятися не планує.

27-річний Мішула є вихованцем "Дніпра" і провів у рідному клубі всю дорослу кар'єру. Минулого сезону у Суперлізі він набирав 16,2 очка і робив 4,3 передачі. Команда виграла третій Кубок України за три роки.

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Мішула був учасником останніх трьох чемпіонатів Європи у складі збірної України, а також брав участь у чемпіонаті світу-2014.