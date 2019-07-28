Баскетболіст збірної України Олександр Мішула продовжить кар'єру у Туреччині

Баскетболіст збірної України Олександр Мішула продовжить кар'єру у Туреччині

Укрінформ
Захисник національної баскетбольної збірної України та "Дніпра" Олександр Мішула погодив контракт із турецьким клубом "Меркезефенді".

Умови угоди не розголошуються, інформує видання "Планета Баскетбол" із посиланням на турецькі ЗМІ.

"Меркезефенді" - баскетбольний клуб з міста Денізлі, який першого ж сезону свого існування успішно виграв лігу TB2L (третій за рангом дивізіон чемпіонату Туреччини) і піднявся дивізіоном вище. При цьому, "Меркезефенді" вдалося виграти всі 20 матчів сезону. Судячи з усього, на цьому амбітна команда зупинятися не планує.

27-річний Мішула є вихованцем "Дніпра" і провів у рідному клубі всю дорослу кар'єру. Минулого сезону у Суперлізі він набирав 16,2 очка і робив 4,3 передачі. Команда виграла третій Кубок України за три роки.

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Мішула був учасником останніх трьох чемпіонатів Європи у складі збірної України, а також брав участь у чемпіонаті світу-2014.

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