За дніпрян зіграли орендовані Булеца і Супряга.

«Олександрія» обіграла «Дніпро-1» в контрольному матчі 2:1. Про це повідомляє Укрінформ.

Бронзовий призер чемпіонату УПЛ «Олександрія» обіграла на своєму полі в контрольному матчі новачка ліги – «Дніпро-1» - 2:1. У складі господарів відзначились Шастал і Задерака. За дніпрян забив Коркішко, який реалізував пенальті.

Відзначимо, що у складі «Дніпра-1» зіграли орендовані у «Динамо» чемпіони світу U-20 – Булеца і Супряга.

Нагадаємо, що УЄФА заборонив «Олександрії» проводити свої домашні матчі в Лізі Європи на рідному стадіоні «Ніка». Клуб гратиме домашні поєдинки єврокубків у Львові.