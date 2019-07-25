Наставник футболістів

Наставник футболістів "Олександрії": Не скажу, що команда повністю укомплектована

Укрінформ
У середині вересня бронзові призери чемпіонату України футболісти "Олександрії" стартують у груповому раунді Ліги Європи УЄФА.

У четвер, 25 липня, під час прес-конференції в Олександрії головний тренер клубу з міста обласного значення на Кіровоградщині Владими Шаран розповів про підготовку команди до нового сезону, повідомляє офіційний сайт ФК "Олександрія".

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"Час дуже швидко летить. Ще зовсім недавно ми раділи бронзовим нагордам чемпіонату. Це був величезний успіх нашої команди і всього футбольного клубу. Команду залишили багато гравців, з'явилися новачки. Не можу сказати, що я сьогодні повністю задоволений комплектацією команди. ми маємо одну не закриту позицію -  центрального захисника. Вдячний керівництву клубу за можливість провести два навчально-тренувальні збори, в Голландії та Болгарії. Збори пройшли в чудових умовах. Упевненості нашим гравцям додали перемоги у товариських матчах з такими командами, як "АЗ Алкмаар", "Андерлехт" та "Стандард". У кращій гри, зі "Стандардом", хлопці показали по-справжньому хороший футбол", - зазначив Шаран.

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