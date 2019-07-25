Наставник футболістів "Олександрії": Не скажу, що команда повністю укомплектована

У середині вересня бронзові призери чемпіонату України футболісти "Олександрії" стартують у груповому раунді Ліги Європи УЄФА.

У четвер, 25 липня, під час прес-конференції в Олександрії головний тренер клубу з міста обласного значення на Кіровоградщині Владими Шаран розповів про підготовку команди до нового сезону, повідомляє офіційний сайт ФК "Олександрія".

"Час дуже швидко летить. Ще зовсім недавно ми раділи бронзовим нагордам чемпіонату. Це був величезний успіх нашої команди і всього футбольного клубу. Команду залишили багато гравців, з'явилися новачки. Не можу сказати, що я сьогодні повністю задоволений комплектацією команди. ми маємо одну не закриту позицію - центрального захисника. Вдячний керівництву клубу за можливість провести два навчально-тренувальні збори, в Голландії та Болгарії. Збори пройшли в чудових умовах. Упевненості нашим гравцям додали перемоги у товариських матчах з такими командами, як "АЗ Алкмаар", "Андерлехт" та "Стандард". У кращій гри, зі "Стандардом", хлопці показали по-справжньому хороший футбол", - зазначив Шаран.