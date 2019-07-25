Мінмолодьспорту назвав суму, яку витратять на підготовку до Олімпіади-2020

Загальні витрати – більше мільярда гривень.

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов оприлюднив грошові суми, виділені для підготовки і участі українських спортсменів в Олімпіаді-2020. Про це він написав на своїй сторінці на Facebook.

«Міністерство молоді та спорту надають нашим олімпійцям істотну фінансову підтримку. Завершальний етап приготувань збірних команд України до літньої Олімпіади стартує з 1 січня 2020 року.

На цей період передбачено додаткове фінансування в розмірі 377 мільйонів гривень за окремою бюджетною програмою олімпійської підготовки. Програмою передбачається окреме фінансування навчально-тренувальних зборів кандидатів на участь в Олімпіаді-2020 року, як в Україні, так і за кордоном.

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Державою також будуть профінансовані витрати пов'язані з безпосередньою участю спортсменів і тренерів в Олімпійських іграх (переліт, проживання, страховка, добові і т.д.).

Передбачені кошти на виплату чималих державних призових спортсменам і тренерам.

Планується закупівля додаткового спортивного обладнання і предметів довгострокового користування для потреб учасників Олімпіади від України на суму 50 млн. грн.

Також в бюджеті на 2019 рік для проведення заходів єдиного календарного плану з олімпійських видів спорту, в т.ч. участь в ліцензійному відборі на Олімпіаду в Токіо 2020 року, передбачено державне фінансування в розмірі 786 мільйонів гривень», - написав Жданов.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри 2020 року пройдуть в Токіо (Японія) з 24 липня по 9 серпня.