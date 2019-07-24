Рівно за рік стартують Ігри ХХХІІ Олімпіади в Токіо

Лише рік лишився до головної події чотириріччя у світі спорту – Ігор ХХХІІ Олімпіади у столиці Японії.

Наступного літа, з 24 липня до 9 серпня, атлети з п’яти континентів планети розіграють нагороди у 33-х видах спорту, повідомили Укрінформу у прес-службі НОК.

Здобути медаль найпрестижніших змагань планети матимуть шанс і представники нових видів спорту у програмі Ігор – карате, серфінгу, бейсболу, скелелазіння та скейтбордингу.

"Новатором" Токіо-2020 стане і в окремих дисциплінах: жіночому академічному веслуванні – змагання серед розпашних безрульних четвірок; баскетболі - дисципліна 3х3; велоспорті на треку – змагання в "медісоні", велоспорті-BMX – BMX-фристайл; дзюдо - командні змагання; легкій атлетиці – змішана естафета 4х400; кульовій стрільбі – змагання змішаних пар; триатлоні – змішана естафета; плаванні – дистанції 800 метрів у чоловіків і 1500 метрів у жінок, змішана комбінована естафета 4х100; фехтуванні – змагання у командній рапірі у жінок та командній шаблі у чоловіків.

Нині триває кваліфікаційний відбір, під час якого атлети виборюють право участь в олімпійських змаганнях. Нині вже 32 українські спортсмени здобули олімпійські перепустки у кульовій стрільбі, артистичному плаванні, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, стрільбі з лука та стрибках у воду. Утім, ліцензійний відбір лише набирає обертів і завершиться у червні наступного року.

Ігри в столиці Японії вже встигли здобути славу найбільш інноваційних за всю історію їх проведення. Вражає, що медалі змагань виготовлені із сировини перероблених старих смартфонів. А головну "родзинку" організатори представили напередодні – це технологічні роботи "майбутнього", кожен з яких виконуватиме свою важливу місію. Вони вітатимуть спортсменів і глядачів на Іграх, надаватимуть підтримку, стежитимуть за порядком тощо. Роботами-маскотами Токіо-2020 стали Мірайтова і Сомейті. Ці імена шляхом голосування обирали школярі.

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Зазначимо, Токіо вже вдруге стає містом-господарем Олімпіади. Уперше японська столиця приймала головний мультиспортивний форум світу 1964 року.