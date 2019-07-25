Едмар увійшов до тренерського штабу ФК "Металіст 1925"

Екс-півзахисник збірної України з футболу Едмар Галовський де Ласерда увійшов до тренерського штабу команди "Металіст 1925", яка виступає у Першій лізі вітчизняного футболу.

Одним з обов'язків нового тренера, зокрема, буде робота з бразильськими легіонерами, повідомляє офіціальний сайт харківської команди.

"Работа з бразильськими легіонерами буде одним з моїх завдань. Керівництву важливо розуміти, чи варто підписувати того чи іншого футболіста. Я допомагатиму гравцям з адаптацією, поки вони не знають мову. Спілкувався з головним тренером Андрієм Демченком, ми з ним давні знайомі. У команді позитивний настрій. Тренер хоче, щоб вона грала на хорошому рівні, досягала результатів. Звичайно, ще є бажання грати у футбол. Але треба вміти зупинитися. Хочу спробувати себе у якості тренера, аби зрозуміти, чи моє це. Мій досвід гравця має велике значення", - заявив Едмар.

Нагадаємо, що 39-річний Едмар виступав у складах українських команд "Таврія", "Дніпро", Металіст "," Металіст 1925 ". За національну збірну України провів 15 матчів і забив 1 м'яч.