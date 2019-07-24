Український боксер Митрофанов дізнався ім'я наступного суперника

Український боксер Митрофанов дізнався ім'я наступного суперника

Укрінформ
29-річний український боксер-середньоваговик Дмитро Митрофанов дізнався ім'я свого наступного суперника на професіональному рингу.

Ним стане 42-річний поляк Рафал Яцкевич, який чотири рази ставав чемпіоном Європи EBU, повідомляє XSport.

Бій відбудеться 10 серпня в Києві і стане головною подією VIP Boxing Party. Організаторами події виступають молода промоутерська компанія Eliseev BoxingTeam і компанія братів Кличків К2 Promotions Ukraine.

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Нагадаємо, у попередньому поєдинку Митрофанов нокаутував іспанця Хорхе Вальєхо.

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