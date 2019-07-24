Усик: Мені потрібно чотири бої, щоб зібрати всі пояси у суперважкій вазі

Абсолютний чемпіон світу з боксу у крузервейті українець Олександр Усик упевнений у своєму успіху в суперважкій ваговій категорії.

Він напівжартома заявив, що завоює всі основні пояса за чотири поєдинки, повідомляє XSport.

"Лише Богу відомо, скільки мені боїв потрібно провести, аби стати чемпіоном світу у суперважкій вазі. Щоб всі пояси завоювати, думаю, - чотири бої (посміхається). Розглядаю я ьриатнця Дерека Чісору, як одного з майбутніх опонентів? Чому б і ні,. Я нещодавно бачив його в ресторані, ми дуже тепло поспілкувалися, потиснули один одному руки і розійшлися", - сказав Усик.

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Нагадаємо, Олександр назвав британцям Тайсона Ф'юрі кращим важковаговиком світу, але заявив, що готовий хоч зараз боксувати проти американця Деонтея Вайлдера.