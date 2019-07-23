Українські арбітри дістали призначення на матч відбору Ліги Європи УЄФА

Українська бригада арбітрів на чолі із Сергієм Бойком працюватиме на матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому голландський "АЗ Алкмаар" прийматиме шведський "Геккен".

На лініях Бойку допомагатимуть Володимир Володін та Олександр Войтюк. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Ярослав Козик, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Читайте також: «Брюгге» під силу пройти «Динамо» - Соболь Цікаво, що саме переможець пари "АЗ Алкмаар" - "Геккен" у третьому раунді кваліфікації ЛЄ зустрінеться з українським клубом "Маріуполь". На фото: Сергій Бойко.