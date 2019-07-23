Українські арбітри дістали призначення на матч відбору Ліги Європи УЄФА

Українські арбітри дістали призначення на матч відбору Ліги Європи УЄФА

Укрінформ
Українська бригада арбітрів на чолі із Сергієм Бойком працюватиме на матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому голландський "АЗ Алкмаар" прийматиме шведський "Геккен".

На лініях Бойку допомагатимуть Володимир Володін та Олександр Войтюк. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Ярослав Козик, повідомляє офіційний сайт УЄФА. 

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Цікаво, що саме переможець пари "АЗ Алкмаар" - "Геккен" у третьому раунді кваліфікації ЛЄ зустрінеться з українським клубом "Маріуполь".

На фото: Сергій Бойко.

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