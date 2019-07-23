«Брюгге» під силу пройти «Динамо» - Соболь

Захисник збірної України оцінив шанси майбутнього протистояння в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Захисник бельгійського «Брюгге» та збірної України Едуард Соболь поділився враженнями від жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, за підсумками якого його команда зіграє з київським «Динамо». Про це він розповів Footballua.tv.

На думку українця, бельгійці мають хороші шанси пройти киян. «Особисто я зрадів тому, що «Брюгге» зіграє з «Динамо». Партнери по команді питали, що за команда кияни і який її рівень. Природно, відповів їм, що команда хорошого рівня, легко не буде, але нам, звичайно, під силу проходити в наступний раунд. Гра покаже, думаю, зараз шанси 50 на 50.

Природно, будуть якісь єдиноборства і стики, але те, що вимагає від нас тренер - це грати в короткий і середній пас, контролювати м'яч, грати першим номером. «Динамо» також любить грати в такий футбол, так що буде цікава гра», - сказав Соболь.

Соболь на початку липня перейшов в «Брюгге» з «Шахтаря» на правах оренди. Угода розрахована на 1 рік.

Перші матчі 3-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів зіграють 6-7 серпня, матчі-відповіді - 13 серпня.