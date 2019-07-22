Тренер ФК "Маріуполь" Бабич: Хочемо здивувати суперників по Лізі Європи

22 липня у Швейцарії пройшло жеребкування 3-го відбіркового раунду Ліги Європи, яке визначило суперником українського футбольного куба "Маріуполь" переможця пари "АЗ Алкмаар" (Голландія) - "Геккен" (Швеція).

Головний тренер "Маріуполя" Олександр Бабич вважає жереб нормальним і налаштовує свою команду на те, щоб здивувати суперників, повідомляє офіційний сайт українського клубу.

"Сьогодні ми дізналися лише пару, з переможцем якої зіграємо. У нас є час для того, аби зібрати інформацію відносно суперників, подивитися ігри, проаналізувати. Ми розуміємо, що і "АЗ Алкмаар", і "Геккен" - це команди хорошого рівня. Але інакше й бути не могло - в нашому "кошику" всі команди серйозні. Жереб нормальний і шанси розцінюю як 50 на 50"... Перший матч ми проведемо в Одесі 8 серпня. Ближче до цієї дати отримаємо більше інформації. Постараємося добре підготуватися і спробуємо здивувати суперників. На мій погляд, голландці сильніші. Але це матчі плей-офф, тому все може бути. Рік тому казади, що "Юргорден" сильніший за "Маріуполь", але ми пройшли далі. Тому загадувати не варто", - сказав Бабич.

Як інформувало агентство, зустрічі 3-го відбіркового раунду Ліги Європи "Маріуполь" зіграє 8-го і 15 серпня.